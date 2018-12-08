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Muhteşem İkili dizisine sürpriz oyuncu! Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 02:19 | Son Güncelleme

Muhteşem İkili 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili dizisine yeni bölümde, Barca ve MKC'nin içinde olduğu Özel Birim'e Ela isminde bir kadın polis katılıyor. Peki Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolünü kim oynuyor? Şive Şenözen kimdir? İşte Muhteşem İkili 7. yeni bölüm fragmanı.

Muhteşem İkili dizisine sürpriz oyuncu! Muhteşem İkili'de Ela (Ahsen) rolünü kim oynuyor?

Muhteşem İkili 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili yeni bölümde kadroya sürpriz bir oyuncu katılıyor. Şive Şenözen , MKC ve Barca'nın bulunduğu ekibe gelen Ela (Ahsen) isimli bir polisi canlandırıyor.

Barca ve MKC'nin içinde olduğu Özel Birim'e Ela isminde bir kadın polis katılır. Birlikte çalışmaya alışamamış ikilimiz atanan kadınla da çalışmak zorunda kalırlar. Fakat, Ela'nın ekibe katılmasının bir başka amacı vardır. Ela aslında kolejden arkadaşları Ahsen'dir. Geçmişte yaşadıklarının öcünü almaya gelmiştir. İki kafadarımızı tehlikeli bir süreç beklemektedir.

ŞİVE

Muhteşem İkili yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

ŞİVE ŞENÖZEN KİMDİR?
Şive Şenözen 17 Şubat 1986 İstanbul doğumludur. Güzel oyuncu Şive Şenözen şuanda 33 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro mezunu olan Şive Şenözen kova burcudur. Şive Şenözen ilk oyunculuk deneyimini 2010 yapımı Kavak Yelleri dizisinde yaşamıştır. Daha sonra Küçük Sırlar ve Huzur Sokağı gibi önemli yapımlarda yer alsa da ilk defe Muhteşem İkili dizisi ile bu kadar önemli ve kendini gösterebileceği bir rol yakalamıştır.

Şive-Şenözen-resimleri

Şive Şenözen son olarak 2016 yapımı Yeşil Deniz dizisinde yönetmen olarak gören yapan Yahya Samancı ile evlenmiştir dizi de de Safiye isimli güzel bir kıza hayat vermiştir. Şive Şenözen’in hayat verdiği Safiye karakteri onun en çok tanınmasını sağlayan rol olmuştur.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Muhteşem İkili'nin 6 Aralık Perşembe günü yayınlanan 6. yeni bölümünde Barca ve MKC'nin Özel Birimi, Fişek Ekrem'e büyük darbe vurdu.

Hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri atan hakim ve savcıyı öldüren Fişek Ekrem, kızını evlendirmek için hazırlıklara başlar. Barca ve MKC bu haberi duyar. Ekrem'i düğünde yakalamak için plan yaparlar. Özel Birim'deki polisler düğüne çalgı ekibi olarak sızmayı başarır. Barca ve MKC, düğün salonunun arka tarafında konuşlanırlar. Fişek Ekrem'e polisin operasyon düzenleyeceği haberi gelir. Düğün salonun arka kapısından kaçmaya çalışırken Barca ve MKC uzun namlulu silahlarla ona engel olmaya çalışırlar; fakat, kalabalık olan Ekrem kaçmayı başarır. Fişek Ekrem bu operasyon sonrasında mahalledeki egemenliğini kaybeder.

Hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri atan hakim ve savcıyı öldüren Fişek Ekrem, kızını evlendirmek için hazırlıklara başlar. Barca ve MKC bu haberi duyar. Ekrem'i düğünde yakalamak için plan yaparlar. Özel Birim'deki polisler düğüne çalgı ekibi olarak sızmayı başarır. Barca ve MKC, düğün salonunun arka tarafında konuşlanırlar. Fişek Ekrem'e polisin operasyon düzenleyeceği haberi gelir. Düğün salonun arka kapısından kaçmaya çalışırken Barca ve MKC uzun namlulu silahlarla ona engel olmaya çalışırlar; fakat, kalabalık olan Ekrem kaçmayı başarır. Fişek Ekrem bu operasyon sonrasında mahalledeki egemenliğini kaybeder.


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