Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B, Hürrem Sultan'ın ölümüyle yıkıldı

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinin sıkı takipçisi. Her gün neredeyse 5 bölüm seyreden B, geçen gün Şehzade Mustafa’nın öldürülmesine üzülmüş ve ‘Nurbanu’dan nefret ediyorum’ demişti.

CardiB dün de Hürrem Sultan’ın ölümüyle yıkıldığını Twitter’dan takipçileriyle paylaştı.

Dizide Hürrem Sultan’ın ölmesinden dolayı sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen ünlü şarkıcı “Uyuyamadım. Hürrem’in ölümü hakkında düşündüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu çılgınca” dedi ve ağlayan emojilerle de duygularını dile getirdi.