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Muhteşem Yüzyıl hayranı olan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'li gönderme: Bu benim kocam

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Halit Ergenç'in başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl'ı beğenerek izlediğini söyleyen şarkıcı Cardi B'ye göndermede bulundu.

Muhteşem Yüzyıl hayranı olan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'li gönderme: Bu benim kocam

Sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen RAP şarkıcısı Carbi B, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken görülmüş ve bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kısa sürede konu üzerine binlerce paylaşım yapılınca Cardi B de bu konuya kayıtsız kalmamış ve dizinin hayranı olduğunu söylemişti.

Şarkıcının bu çıkışı halen güncelliğini korurken Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Trafikte seyir halindeyken kocasının fotoğrafının bulunduğu bir reklam afişini görüntüledi ve bu görüntüyü ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye gönderdi. İletinin altına da ‘anlatın ablaya’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cardi’de hep merak ediyordu bunun karısı kim diye ... Neyse...
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