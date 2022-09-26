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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

26.09.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2014 seneleri arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem rolünü canlandıran Meryem Uzerli, hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile çokça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Son olarak anne ve babasının gençliğini takipçileriyle paylaşan isimden yeni paylaşım geldi. Ünlü isim derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerde rol alan oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor. Canlandırdığı roller ile ününe ün katan ve çokça sevilen Uzerli, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

MERYEM UZERLİ'NİN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Geçtçiğimiz günlerde annesi Ursula Uzerli ile babası Hüseyin Uzerli'nin gençliğini paylaşan ünlü oyuncu, babası ile çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Takipçiden "Babaya benziyor" yorumlarını alan ünlü oyuncu bu kez yeni paylaşım geldi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli ailesini paylaştı!

Uzerli'nin derin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

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Beyazlar içinde giydiği kıyafetiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden pek çok yorum geldi.

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Meryem Uzerli muhteşem yüzyıl kraliçe ünlü oyuncu ele
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