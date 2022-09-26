Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerde rol alan oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor. Canlandırdığı roller ile ününe ün katan ve çokça sevilen Uzerli, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

MERYEM UZERLİ'NİN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Geçtçiğimiz günlerde annesi Ursula Uzerli ile babası Hüseyin Uzerli'nin gençliğini paylaşan ünlü oyuncu, babası ile çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Takipçiden "Babaya benziyor" yorumlarını alan ünlü oyuncu bu kez yeni paylaşım geldi.

Uzerli'nin derin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Beyazlar içinde giydiği kıyafetiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden pek çok yorum geldi.





