Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan Meryem Uzerli, en iyi çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Dizideki oyunculuğuyla halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, doğallığıyla beğeni topladı.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

39 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, makyajsız görüntüsüyle olay oldu.

O anları, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Gecenin Kraliçesi, Annemin Yarası gibi dizi projeleriyle de ekranlara geldi.

Ancak en büyük çıkışını, Hürrem Sultan rolüyle yaşadı.





