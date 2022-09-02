MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

02.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Üzerli, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolü ile gönüllerde yer edindi. Aksanı ve oyunculuğuyla sempati kazanan Uzerli, makyajsız görüntüsüyle de sevenlerini büyüledi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan Meryem Uzerli, en iyi çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Dizideki oyunculuğuyla halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, doğallığıyla beğeni topladı.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

39 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, makyajsız görüntüsüyle olay oldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

O anları, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Gecenin Kraliçesi, Annemin Yarası gibi dizi projeleriyle de ekranlara geldi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Ancak en büyük çıkışını, Hürrem Sultan rolüyle yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli makyajsız halini paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'
En yakınından şoke eden kürtaj iddiası! En yakınından şoke eden kürtaj iddiası!
Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."
Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Yüzyıl dizisi Meryem Uzerli meryem yaşında karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

Gergin tavırlarıyla tepki çekmişti! Şoke eden iddia: 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

Musa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti

Musa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

Yargıtay'dan emsal 'miras' kararı! Bu kişiler mirasçı olamayacak

Yargıtay'dan emsal 'miras' kararı! Bu kişiler mirasçı olamayacak

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.