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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mehmet'i Gürbey İleri meğer efsane dizide oynamış! Görenler şaştı kaldı!

11.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbey İleri, 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolü ile boy gösterdi. Oyunculuk kariyeri boyunca Kalbim Seni Seçti, Sevda Kuşun Kanadında, Diriliş Ertuğrul gibi projelerle ekran önüne gelen Gürbey İleri'nin oyunculuğa adım attığı ilk dizi duyanları şaşırttı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mehmet'i Gürbey İleri meğer efsane dizide oynamış! Görenler şaştı kaldı!

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gürbey İleri yıllar içerisinde farklı projelerde ekran karşısına geçti. Birden fazla dizi ve filmde rol alan Gürbey İleri'nin hem eski hali hem de eskiden oynadığı dizide canlandırdığı rol ile görenleri şaşırttı.

GÜRBEY İLERİ MEĞER O EFSANE DİZİDE OYNAMIŞ!

13 Şubat 1988, İstanbul doğumlu 33 yaşındaki Gürbey İleri, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği 30 Eylül 2007 - 10 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde oynadı. Bir zamanlara damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde Gürbey İleri, kötü çocuk "Kerem Kıratlı" rolüne hayat verdi. Gürbey İleri söz konusu dizide Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mehmet'i Gürbey İleri meğer efsane dizide oynamış! Görenler şaştı kaldı!

"HEP O STRESİ YAŞAMIŞTIM"

Geçtiğimiz aylarda bir Youtube programına konuk olan Gürbey İleri Muhteşem Yüzyıl dizisinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Diziye kolay adapte olup olmadığı hakkında, "Muhteşem Yüzyıl'a sonradan dâhil olduğum için içimde hep o stresi yaşamıştım." diyen İleri, dizideki diğer oyuncular sayesinde bu stresi yaşamadığını ve bu yüzden Muhteşem Yüzyıl'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

GÜRBEY İLERİ DİZİLERİ

Arka Sıradakiler, 2007-2012 (Kerem Kıratlı)
Kalbim Seni Seçti, 2011 (Kaan Mertoğlu)
Muhteşem Yüzyıl, 2012-2013 (Şehzade Mehmed)
Yasak, 2014 (Nabi)
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2014-2015 (Kerem Serter)
Eve Dönüş, 2015-2016 (Aras)
Sevda Kuşun Kanadında, 2016-2017 (Asım)
Diriliş Ertuğrul, 2017-2018 (Sancar Bey)

GÜRBEY İLERİ FİLMLERİ

Ayakta Kal, 2008 (Berkin'in Arkadaşı Çağatay)
Ali, 2019 (Ali)
Özgür Dünya, 2019 (Fatih)
Avcı İlk Kehanet, 2021

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