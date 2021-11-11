Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mehmet'i Gürbey İleri meğer efsane dizide oynamış! Görenler şaştı kaldı!

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gürbey İleri yıllar içerisinde farklı projelerde ekran karşısına geçti. Birden fazla dizi ve filmde rol alan Gürbey İleri'nin hem eski hali hem de eskiden oynadığı dizide canlandırdığı rol ile görenleri şaşırttı.
13 Şubat 1988, İstanbul doğumlu 33 yaşındaki Gürbey İleri, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği 30 Eylül 2007 - 10 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde oynadı. Bir zamanlara damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde Gürbey İleri, kötü çocuk "Kerem Kıratlı" rolüne hayat verdi. Gürbey İleri söz konusu dizide Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü gibi isimlerle birlikte rol aldı.
Geçtiğimiz aylarda bir Youtube programına konuk olan Gürbey İleri Muhteşem Yüzyıl dizisinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Diziye kolay adapte olup olmadığı hakkında, "Muhteşem Yüzyıl'a sonradan dâhil olduğum için içimde hep o stresi yaşamıştım." diyen İleri, dizideki diğer oyuncular sayesinde bu stresi yaşamadığını ve bu yüzden Muhteşem Yüzyıl'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.
Arka Sıradakiler, 2007-2012 (Kerem Kıratlı)
Kalbim Seni Seçti, 2011 (Kaan Mertoğlu)
Muhteşem Yüzyıl, 2012-2013 (Şehzade Mehmed)
Yasak, 2014 (Nabi)
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2014-2015 (Kerem Serter)
Eve Dönüş, 2015-2016 (Aras)
Sevda Kuşun Kanadında, 2016-2017 (Asım)
Diriliş Ertuğrul, 2017-2018 (Sancar Bey)
Ayakta Kal, 2008 (Berkin'in Arkadaşı Çağatay)
Ali, 2019 (Ali)
Özgür Dünya, 2019 (Fatih)
Avcı İlk Kehanet, 2021
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