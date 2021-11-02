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Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan olay sözler: Meryem Uzerli'nin yaptığı şımarıklık

02.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı Timur Savcı, “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle Muhteşem Yüzyıl'ı bırakan Meryem Uzerli hakkında yıllar sonra konuştu. Savcı açıklamasında “Diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim” yorumunda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan olay sözler: Meryem Uzerli'nin yaptığı şımarıklık

Simge Fıstıkoğlu’nun 'Hayat Okulu' adlı programına bu hafta; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı konuk oldu.

Savcı Meryem Uzerli hakkında sert konuştu.

2011-2014 arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem’i canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti. Apar topar Berlin’e giden oyuncu, o dönem izlenme rekorları kıran dizinin ekibini zor durumda bırakmıştı.

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak poz verdiMeryem Uzerli küvette çırılçıplak poz verdi

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programı “Hayat Okulu”na konuk olan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı. Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim. Geri dönüşü yoktu artık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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