Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan olay sözler: Meryem Uzerli'nin yaptığı şımarıklık

Simge Fıstıkoğlu’nun 'Hayat Okulu' adlı programına bu hafta; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı konuk oldu.

Savcı Meryem Uzerli hakkında sert konuştu.

2011-2014 arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem’i canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti. Apar topar Berlin’e giden oyuncu, o dönem izlenme rekorları kıran dizinin ekibini zor durumda bırakmıştı.

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programı “Hayat Okulu”na konuk olan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı. Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim. Geri dönüşü yoktu artık” dedi.

