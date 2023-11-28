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  4. Muhteşem Yüzyıl'in yıldızları bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

Muhteşem Yüzyıl'in yıldızları bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

28.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Cansu Dere (Firuze), Selma Ergeç (Hatice) ve Nur Fettahoğlu (Mahidevran) geçtiğimiz akşam bir araya geldi. Üç oyuncunun fotoğrafını Nur Fettahoğlu takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere bir araya geldi.

Hayat verdikleri karakterler ile hafızalarımıza kazınan üç güzelin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyayı salladı. Nur Fettahoğlu, Dere ve Ergeç ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl 2

43 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki" notunu düştü.

Muhteşem Yüzyıl paylaşım

Nur Fettahoğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin paylaşımına; 'Destur çektim güzellikleri karşısında', 'Onları yeniden bir arada görmek çok güzel', 'Kadro şampiyonlar ligi' gibi yorumlar yapıldı.

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Cansu Dere Nur Fettahoğlu Selma Ergeç muhteşem yüzyıl yaşında
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