Muhteşem Yüzyıl'in yıldızları bir araya geldi! O kareye yorum yağdı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere bir araya geldi.

Hayat verdikleri karakterler ile hafızalarımıza kazınan üç güzelin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyayı salladı. Nur Fettahoğlu, Dere ve Ergeç ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

43 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki" notunu düştü.

Nur Fettahoğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin paylaşımına; 'Destur çektim güzellikleri karşısında', 'Onları yeniden bir arada görmek çok güzel', 'Kadro şampiyonlar ligi' gibi yorumlar yapıldı.





