Müjde Ar’dan Sezen Aksu'ya destek! "Sezen Aksu korkuyor mu?" sorusuna yanıt

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar Sezen Aksu gündemine dair konuştu. Halk TV’de yayımlanan programa telefonla konuk olan Müjde Ar, yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya desteğini açıkladı. Müjde Ar, “Annemim Adem ve Havva'lı 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim” dedi.
Müjde Ar, stüdyodaki gazetecilerin ”Sezen Aksu, korkuyor mu, korkuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna da yanıt verdi. Müjde Ar ”Ben hiç korkmuyorum. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Ne Sezen Hanım ne ben ne diğer sanatçı arkadaşlarımız, duruşumuz neyse, aynı kararlılıkla aynı istekle buradayız” yanıtını verdi.
Sezen Aksu'nun gündem olan Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözlerinde tepki çeken kısım şöyle:
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
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