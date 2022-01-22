Müjde Ar’dan Sezen Aksu'ya destek! "Sezen Aksu korkuyor mu?" sorusuna yanıt

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar Sezen Aksu gündemine dair konuştu. Halk TV’de yayımlanan programa telefonla konuk olan Müjde Ar, yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya desteğini açıkladı. Müjde Ar, “Annemim Adem ve Havva'lı 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim” dedi.

Müjde Ar, stüdyodaki gazetecilerin ”Sezen Aksu, korkuyor mu, korkuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna da yanıt verdi. Müjde Ar ”Ben hiç korkmuyorum. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Ne Sezen Hanım ne ben ne diğer sanatçı arkadaşlarımız, duruşumuz neyse, aynı kararlılıkla aynı istekle buradayız” yanıtını verdi.

SEZEN AKSU ŞARKI SÖZLERİ

Sezen Aksu'nun gündem olan Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözlerinde tepki çeken kısım şöyle:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

