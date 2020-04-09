Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'tan koronavirüs açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye sıçrayarak 812 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Usta oyuncu Müjde Ar'ın da yeni tip koronavirüs yakalandığı yönündeki iddia sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilk açıklama ise Müjde Ar'ın eşinden geldi.

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın Koronavirüs'e yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.