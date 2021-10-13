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Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'dan ayrılık sonrası romantik yemek

13.10.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay yollarını ayıran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çifti, aralarındaki buzları eritti. Çift, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda sarmaş dolaş vakit geçirdi.

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'dan ayrılık sonrası romantik yemek

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Müjde Uzman, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı YouTuber sevgilisi Oğuzhan Uğur ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda yemek yedi.

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Geçtiğimiz ay ayrılan ve kısa süre sonra aralarındaki buzları eriterek yeniden bir araya gelen çift, mekanda sarmaş dolaş vakit geçirdi. Keyifli halleri ile dikkat çeken ikili, gece yarısı restorandan ayrıldı.

SÜRPRİZ AŞK

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini gözler önüne sermişti.


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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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