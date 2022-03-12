Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinde flaş gelişme

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katılmıştı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıklamıştı.

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, şunları söylemişti: "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık."Geçen ay ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, yeniden barıştı.

Bugüne kadar 4 kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine 5. kez şans verdiği öğrenildi.

