Müjdeli haberi duyurdu! Galatasaray Victor Osimhen'in tapusunu alıyor... "Anlaşma tamamlanmak üzere"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen takıma çok kısa süre içerisinde adapte olurken, taraftarın sevgilisi olmuştu.

Attığı gollerle takımına büyük katkılar sunan Osimhen'in bonservisini almak için planlar yapan Galatasaray, yeni sözleşme imzalamasının ardından 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenilmişti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı forvetin bonservisini almakla ciddi şekilde ilgilenirken müjdeli haber gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.

"ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE"

Işık'ın haberine göre Galatasaray Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanırken Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşmayı tamamlamak üzere.

Gazeteci Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda "Galatasaray sadece sahada değil saha dışında da kazanıyor: Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşma da tamamlanmak üzere..." ifadelerini kullandı.