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Müjdeli haberi duyurdu! Galatasaray Victor Osimhen'in tapusunu alıyor... "Anlaşma tamamlanmak üzere"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.12.2024 13:57
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı, Victor Osimhen'in tapusunu almak için çalışmalarını sürdürürken Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Müjdeli haberi duyurdu! Galatasaray Victor Osimhen'in tapusunu alıyor... "Anlaşma tamamlanmak üzere"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen takıma çok kısa süre içerisinde adapte olurken, taraftarın sevgilisi olmuştu.

Attığı gollerle takımına büyük katkılar sunan Osimhen'in bonservisini almak için planlar yapan Galatasaray, yeni sözleşme imzalamasının ardından 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenilmişti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

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Galatasaray'ın Nijeryalı forvetin bonservisini almakla ciddi şekilde ilgilenirken müjdeli haber gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.

"ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE"

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Işık'ın haberine göre Galatasaray Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanırken Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşmayı tamamlamak üzere.

Gazeteci Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda "Galatasaray sadece sahada değil saha dışında da kazanıyor: Mecidiyeköy'deki Leo projesinden 1.8 Milyar TL, sermaye artırımından 1.7 Milyar TL kasasına koymaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorlarla anlaşma da tamamlanmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Candaş Tolga Işık son dakika bonservis galatasaray napoli
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