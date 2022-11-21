Müjdeli haberi Hakan Ural duyurdu! Partneri Nur Tuğba Namlı anne oldu

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programı ilgiyle izleniyor.

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, doğum için geri sayıma geçmişti. Nur Tuğba Namlı'nın partneri Hakan Ural, ünlü ismin üçüncü kez anne olduğunu duyurdu.

"SAĞLIKLI VE HUZURLA BÜYÜTMEYİ NASİP ETSİN"

Hakan Ural, "Altın kalpli iş arkadaşım Nur Tuğba Namlı üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Allah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur umarım" ifadelerini kullandı.

Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. Çiftin üç çocukları var.



