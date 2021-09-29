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Müjgan Ferhan Şensoy'dan yürek burkan paylaşım

29.09.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjgan Ferhan Şensoy, hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu babası Ferhan Şensoy'u Instagram'da andı. Usta sanatçının vefatından bir hafta sonra anne olan Şensoy, sosyal medyada duygusal bir paylaşım daha yaptı.

Müjgan Ferhan Şensoy'dan yürek burkan paylaşım

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayata veda etmişti. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babası vefat ettiğinde dokuz aylık hamileydi. Şensoy geçtiğimiz haftalarda kızı Pera'yı kucağına aldı.
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Müjgan Ferhan Şensoy, son olarak babası Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy ile birlikte çekildiği bir çocukluk fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

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Şensoy paylaşımına şu satırları yazdı:

"Bir gittin ki sus oldu, pusa büründü hisar
Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi
Bir gün gelecek elbet
Ütopyalar güzeldir"

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Ferhan Şensoy
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