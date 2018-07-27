Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

Öncelikle şunu unutmayalım; patates doğal nişasta olduğundan dışı çıtır olması için herhangi bir sosa ya da bulamaca batırmak gerekmiyor. Duyduğunuz bütün soslu kızartma yöntemlerini unutun. Üstelik bu soslu kızartmalar patates kızartmasının tadın tamamiyle farklılaştırır.
Patatesleri yağa bıraktığınızda anında gıdanın yüzüyindeki nem çabucak bujar olur. Bu buharlaşma ise yağın sıçramasına sebebiyet verir. Böylelikle patatesin dışı da kabuk tutar. Kabuğun altındaki ısı derecesi hızlı bir şekilde yükselir. Yükselen ısıyla b irlikte kabuğun dışına çıkamayan su baharı patatesin iç kısmını yumuşacık yapar. Soslama ya da bulamaç yöntemini önermedik ama unlama yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem patatesin dış kısmının çok daha çabuk kabuklaşmasını sağlar.
Yine de unlama yöntemi şart değildir çünkü patates doğal bir nişastadır, kabuklanma kızgın yağda kendi kendine oluşabilir. Ayrıca patatesin yoğunluğu ne kadar çoksa yağ çekme ihtimali de o kadar düşük olacaktır.
Ünlü aşçılar ve gıda bilimcilerine göre en iyi patatesi kızartmanın yolu 'çifte kızartma' yöntemidir. Patatesler ilk olarak az kızmış bir yağda ardından çok daha kızgın yağda kızartılır. Bu çift kızartma yöntemi patatesin dış yüzeyinde güzel bir kabuk oluşmasını sağlar. Biz değil, şefler böyle söylüyor :)
Dev fast food markaları ise patatesleri dilimledikten sonra üzerinden kaynar su geçirilir ve dondurulur. Zamanı geldiğinde ise bu patatesler kızartılır. Ama kimilerine gör bu yöntem çifte kızarmış yöntemi kadar etkili değildir.
İngiltere'nin en ünlü şeflerinden biri olan Heston Blumenthal'a göre en iyi patates kızartma yöntemi 'üçlü kızartma'. Kendisinin geliştirdiği bu yöntem şu şekilde: İlk olarak patatesler çok az haşlanır ve ardından soğutulur. Sonrasında düşük ısıda kızartılır ve ardından kızgın yağda tekrar kızartma işleminden geçirilir.
Selanik Aristotales Üniversitesi'nden bazı bilim insanları Hollanda'da bulunan santrifüj merkezibi kullanarak patates kızartmasının Dünya'dakinden üç kat fazla yerçekimine sahip bir ortamda çok daha iyi sonuç vereceğini gösterdi. Evet, cümle biraz karışık oldu o yüzden hemen özetleyelim: Bu bahsettiğimiz yönteme en uygun ortam Jüpüter'de sağlanıyor. Sebebi ise yine patatesin içinde bulunan su buharıyla alakalı.
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