Mükemmel patates kızartması yapmanın altın kuralları

Öncelikle şunu unutmayalım; patates doğal nişasta olduğundan dışı çıtır olması için herhangi bir sosa ya da bulamaca batırmak gerekmiyor. Duyduğunuz bütün soslu kızartma yöntemlerini unutun. Üstelik bu soslu kızartmalar patates kızartmasının tadın tamamiyle farklılaştırır.

Kızgın ve bolca yağ şart

Patatesleri yağa bıraktığınızda anında gıdanın yüzüyindeki nem çabucak bujar olur. Bu buharlaşma ise yağın sıçramasına sebebiyet verir. Böylelikle patatesin dışı da kabuk tutar. Kabuğun altındaki ısı derecesi hızlı bir şekilde yükselir. Yükselen ısıyla b irlikte kabuğun dışına çıkamayan su baharı patatesin iç kısmını yumuşacık yapar. Soslama ya da bulamaç yöntemini önermedik ama unlama yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem patatesin dış kısmının çok daha çabuk kabuklaşmasını sağlar.

Yine de unlama yöntemi şart değildir çünkü patates doğal bir nişastadır, kabuklanma kızgın yağda kendi kendine oluşabilir. Ayrıca patatesin yoğunluğu ne kadar çoksa yağ çekme ihtimali de o kadar düşük olacaktır.

Üçlü kızartma yöntemini duymuş muydunuz?

Ünlü aşçılar ve gıda bilimcilerine göre en iyi patatesi kızartmanın yolu 'çifte kızartma' yöntemidir. Patatesler ilk olarak az kızmış bir yağda ardından çok daha kızgın yağda kızartılır. Bu çift kızartma yöntemi patatesin dış yüzeyinde güzel bir kabuk oluşmasını sağlar. Biz değil, şefler böyle söylüyor :)