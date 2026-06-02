Mükemmeliyetçi Ebeveynlerin Çocuklarında Görülen 10 Gizli Psikolojik Sorun

İşte çocukluktaki o kusursuz görünme çabasının arkasında gizlenen ve hayatı zorlaştıran psikolojik yüklere birlikte bakalım!

1. Başarısızlık korkusu yüzünden hiçbir işe kolay kolay başlayamazlar.

Her şeyin en iyisini yapmak zorunda hissetmek, insanı bir süre sonra tamamen hareketsiz bırakıyor. Eğer kusursuz olmayacaksa hiç olmasın mantığı, çocukların projelerini sürekli ertelemesine yol açıyor. Potansiyelleri çok yüksek olmasına rağmen, hata yapma ihtimali bile adeta felç edici bir etki yaratıyor.

2. Sürekli onay bekleyen çocuklar zamanla kendi iç sesini duyamaz hale geliyor.

Mükemmeliyetçi ebeveynlerin çocukları genellikle yaptıkları her şeyin doğru olup olmadığını kontrol ettirme ihtiyacı hissediyor. Zira çocukluk boyunca başarıdan çok hata konuşulmuş oluyor. Haliyle bu yüzden kendi kararlarına güvenmek yerine sürekli dışarıdan onay aramaya başlıyorlar. Restoranda ne sipariş edeceğini seçerken bile yanlış karar verme korkusu yaşayabiliyorlar. Yetişkin olduklarında ise başkalarının fikirlerine bağımlı bir yaşam döngüsüne giriyorlar.

3. Kendini sadece başarıyla değerli gören çocuklar büyük bir iç baskıyla büyüyor.

Mükemmeliyetçi ebeveynlerin çocukları çoğu zaman sevgiyi koşullu algılıyor. Yani başarılıysa ilgi vardır, başarısızsa sessizlik. Bu durum çocukta “Ben olduğum için değil, başardığım için seviliyorum” düşüncesini perçinliyor. Böyle olunca notlar, ödüller ve başarılar birer kimlik kartına dönüşüyor. Başarısız olduklarında sadece üzülmüyorlar, kendilerini değersiz de hissediyorlar.

4. Başarı odaklı büyüyen çocuklar duygularını bastırıyor.

Bazı ailelerde üzgün olmak bile zaman kaybı gibi görülüyor. Önemli olan performans, asla hisler değil. Böyle büyüyen çocuklar zamanla kendi duygularını ikinci plana atmayı öğreniyor. Ağlamamaya, kırılmamaya ve güçlü görünmeye çalışıyorlar. Fakat bastırılan duygular kaybolmuyor, sadece başka yerlere sızıyor. İlerleyen yaşlarda ani öfke patlamaları, kaygı bozuklukları da cabası.

5. Sürekli eleştirilen çocukların içinde acımasız bir ses oluşuyor.

Çocuklukta sık duyulan eleştiriler zamanla zihne yerleşiyor. Bir noktadan sonra ebeveyn konuşmasa bile çocuk kendi kendini eleştirmeye başlıyor. Yazdığı bir mesajı on kere silip yeniden yazması bile bundan kaynaklı olabiliyor. Zira içindeki ses sürekli eksik arıyor. Yaptığı güzel şeyleri küçümserken en ufak hatayı büyütebiliyor.

6. Her şeyi kontrol etmeye çalışan çocuklar yoğun kaygıyla mücadele ediyor.

Mükemmeliyetçi evlerde kontrol çok önemli olur. Odanın düzeninden ders programına kadar her şey planlıdır. Böyle büyüyen çocuklar da hayatın kontrol edilemeyen taraflarına karşı tahammülsüz oluyor. Beklenmedik durumlar onları aşırı strese sokuyor. Haliyle bu yüzden yoğun kaygı ve stres belirtileri geliştirebiliyorlar.

7. Başkalarıyla kıyaslanan çocuklar kendilerini hiçbir zaman yeterli hissedemiyor.

Mükemmeliyetçi ebeveynler bazen motivasyon amacıyla kıyaslama yapar. Fakat bu yöntem çocukta tam tersi bir etki yaratabilmekte. Sürekli birileriyle karşılaştırılan çocuk kendi değerini dış başarılarla ölçmeye başlıyor. Ne kadar iyi olursa olsun hep daha iyisinin olduğunu düşünüyor. Bu da kronik yetersizlik hissini besleyen bir unsur.

8. Duygusal yakınlık yerine performans konuşulan evlerde çocuklar yalnız hissediyor.

Bazı ailelerde sohbetlerin merkezi notlar, başarılar ve hedefler olur. Çocuğun korkuları, heyecanları ya da iç dünyası ise arka planda kalır. Böyle durumlarda çocuk fiziksel olarak ailesinin yanında olsa bile duygusal olarak yalnız hissedebilir. Çünkü anlaşılmadığını düşünür. Zamanla duygularını paylaşmaktan vazgeçer. Bu da ilerleyen yaşlarda sağlıklı ilişkiler kurmasını olumsuz etkiler.

9. Sürekli güçlü görünmeye çalışan çocuklar yardım istemeyi öğrenemiyor.

Mükemmeliyetçi aile yapısında güçlü görünmek önemli bir beklenti. Bu yüzden çocuk zorlandığında bile yardım istemekten çekiniyor. Esasında destek istemeyi başarısızlık olarak algılıyor. Fakat bu durum zamanla ciddi bir mental yük oluşturuyor.

10. Dinlenirken bile suçluluk hisseden çocuklar zihinsel olarak hiç duramıyor.

Bu çocuklar boş durmayı verimsizlik gibi görebiliyor. Zira çocukluk boyunca üretmek ve başarılı olmak övülmüştür. Tatilde bile kendilerini yetersiz hissetmeleri bundan kaynaklanıyor. Zihinleri sürekli çalışıyor. Bu da uzun vadede kronik stres yaratıyor.