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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

21.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren, ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için arama çalışmaları, Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesi ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde su altı ve yüzeyinde gerçekleştiriliyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve AFAD İl Müdürü Memet Cahit Akkoyun'un koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete bağlı su altı ekipleriyle, UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip görev alıyor.

Su kenarlarında da arama yapan ekipler, bazı yerlerde drone ve bot kullanıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp, kaybolmuştu.

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