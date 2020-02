Mülteci öğrencilerin eğitimine yönelik projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Anadolu Üniversitesi’nin yerel ortak olarak destek verdiği AB Erasmus+ KA201 projesi olan “Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students in Primary School” projesi ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte Malta, İtalya ve Yunanistan’dan gelen proje paydaşları katıldı. Projede, mülteci öğrencilerin eğitimi konusunda iyi ve yenilikçi uygulamaların eğitimciler, karar alıcılar ve toplum tarafından paylaşılması ve bu konudaki farkındalığı artırılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı: “Bu çalışmayı çok değerli buluyorum”

Mülteci öğrencilerin eğitimi konusundaki uygulamaların değişimini konu edinen projenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, “Ben akreditasyon şirketlerine ve kalite kurullarına inanmıyorum. Çünkü “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ düşüncesiyle yapılan işi daha değerli buluyorum. Üniversitede bir TÜBİTAK projesini gerçekleştirmek bir akreditasyondur, bir kalite işidir. Bunlar birer gösterge olarak bizim için çok değerlidir. Onun için ben bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Sizlere bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt: “Biz insana değer katan bir milletiz”

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise göç kavramının önemine vurgu yaparak, “Göç dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Dünyadaki tüm bürokratik çalışmalar göçün kaynağı ve olumsuz etkileriyle ilgili birçok çalışma yapıyor. Bu insanların kendi vatanından ayrılıp başka ülkelere gitmelerine neden olan bir olay. Bulundukları yere geldiklerinde sorunlar yaşayan insanlarla karşı karşıya kalmak durumundayız. Türkiye, stratejik konumu gereği göç alan bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’dan, Ortadoğu’da İran-Irak Savaşı’nda İran’dan, Afganistan’dan, Filistin’den ve Suriye’deki iç savaştan dolayı Suriye’den göç aldık ve almaya devam ediyoruz. Türkiye göç eden bu insanlara kucak açmakta ve ekmeğini paylaşmaktadır. Bu insanların ekonomik ve kültürel anlamda problemleri olduğu kadar yanlarında getirdikleri çocukların eğitim sorunları da karşımıza çıkıyor. Bizler bu eğitim problemini ortadan kaldırmak için Bakanlığımız genelinde ve ilimizde başarılı çalışmaların altına imza atıyoruz. Şu anda 120 okulumuzda Suriyeli, İranlı, Somalili ve Iraklı çocuklarımız eğitim görüyor. Toplamda 5 bin 30 öğrencimiz var ve her öğrenci bizim için bir değerdir. Onların Türk eğitim sistemine entegrasyonu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıda projenin yürütücülerinden Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibinde görev yapan Doç. Dr. Şengül Uysal, katılımcılara proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantının açılışı fotoğraf çekimiyle son bulurken öğleden sonraki oturumda proje ortaklarının katılımıyla proje üzerindeki çalışmalara geçildi.