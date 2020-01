Multinet Up 2020'de yatırımlarına hız verecek

Şener, " Tüm bu alanlardaki paydaşlarımızın birbirleri ile ticaret yapmasını ve karşılıklı değer yaratmasını önemsiyoruz. 2012 yılında yatırımlarımızı teknoloji ve dijitalleşmeye yönlendirerek IT birimimizi güçlendirdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016’da IT birimimizi iştirakimiz haline getirdik ve teknoloji şirketimiz inventiv’i kurduk. inventiv, bugün kartlı / kartsız ödeme yönetimi, siber güvenlik, mobil ödeme ve mobil uygulama çözümleri olmak üzere üç alanda faaliyet gösteriyor. İnventiv sadece Multinet Up grubuna hizmet vermiyor, yurtdışına teknolojik servislerini de ihraç ediyor. Bu ihracatın yanı sıra Multinet Up olarak çalışana bağlı olmayan giderler yönetimi iş modelimizi iştiraki olduğumuz Fransız Up Group’un faaliyet alanına dahil etmiş bulunuyoruz."

Öncelikle kendi dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek birçok farklı sektörden paydaşın dijitalleşmesine katkı sunduklarını kaydeden Şener şunları söyledi:

"Müşterilerimizin yaşam döngüsünü tamamen dijitalleştirdik. Müşterilerimiz online sözleşme yapıyor, tüm operasyonel işlemlerini self servis platformlarımız üzerinden gerçekleştiriyor ve rapor alabiliyorlar. Kart kullanıcılarımız mobil cüzdanımız MultiPay ile mobil ödeme yapabiliyor ve tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Üye iş yerlerimiz, sadakat sistemimiz üzerinden kendi kampanyalarını oluşturabiliyor, m-POS çözümümüz MultiPOS ile ödemelerini cep telefonlarından alabiliyorlar. Eşyaların, insanların, süreçlerin dijital olarak bağlandığı günümüzde farkında olarak veya olmayarak çeşitli ekosistemlerde yer alıyoruz. Ödeme dünyasında rol alan bir oyuncu olarak BKM Fintech Ekosistem Haritası’nda özel bir yerde bulunuyoruz. Bu haritada 3 yıldır banka dışı ödeme sistemine sahip tek şirketiz."