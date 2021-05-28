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Multinet Up'a Best of Sales Awards'tan ödül

28.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, pazarlama otomasyonu projesi Flow ile "Satışta Teknoloji ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde Gümüş Ödül'ün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, pazarlama otomasyonu projesi Flow ile Best of Sales Awards'ta Gümüş Ödül'e layık görüldü.

Multinet Up'ın açıklamasına göre, şirketin, müşterilerinin hizmetleriyle ilgili içinde bulundukları farklı durumlarda, doğru kararları alabilmelerine yardımcı olmak için geliştirdiği pazarlama otomasyonu Flow Projesi ödüle değer bulundu.

Şirket, Flow projesiyle 96 başvurunun yarıştığı Best of Sales Awards'ta, "Satışta Teknoloji ve İnovasyon Uygulaması" kategorisinde Gümüş Ödül'ün kazananı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, şirketteki tüm ürün ve hizmetleri inovatif bir değer oluşturmak hedefiyle tasarladıklarını bildirdi.

Müşterilere, ilk andan satış sonrası desteklere kadar mükemmel bir deneyim sunmak için çalıştıklarını kaydeden Işık şunlara dikkati çekti:

"Müşterilerimizin bize nerede ihtiyacı varsa orada olmaya gayret ediyoruz. Bir pazarlama otomasyonu projesi olan Flow kapsamında da müşterilerimizin ihtiyacına dair edindiğimiz tüm bilgileri satış ekiplerine adım adım sunduk. Böylece satış ekiplerimizin ihtiyaca en uygun çözümü önermelerindeki hız ve performansları yüzde 25 iyileştirildi. Doğru kanallarda doğru içeriklerle yaptığımız pazarlama iletişimi sonucunda bize ulaşan potansiyel müşteri sayımız 3 katına çıktı. Yapay zeka ve makina öğrenmesiyle oluşturduğumuz müşteri veri setiyle müşterilerimize bir sonraki en iyi teklifi verebildik ve çapraz satışlarımızı yüzde 18 artırdık. Bu proje ile pazarlamanın ve satışın birbirinden ayrılmaz fonksiyonlar olduğunu bir kez daha anladık."

Işık, Flow ile elde ettikleri başarılı sonuçların, Best of Sales Awards tarafından ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu bildirdi.

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