MultiNet'ten S Sport Plus yıllık üyeliğinde indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, S Sport Plus yıllık üyelik paketinde indirim kampanyası başlattı.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, S Sport Plus ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, S Sport Plus yıllık üyelik paketini 174,99 TL'ye satın alma imkanı sunuyor.

İnternet üzerinden yayın yapan S Sport Plus indirim kampanyasına 31 Ağustos'a başvuru yapılabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen MultiNet'liler S Sport Plus'ın internet adresinde herhangi bir üyelik paketi seçimi yapmadan, kendilerine özel tanımlanan kampanya kodunu "promosyon kodu" alanına yazarak indirimden yararlanabilecek.

Üyelik paketi alan MultiNet'liler, S Sport Plus mobil uygulamasıyla cep telefonları, Smart TV, Xbox, medya player veya Google Chromecast cihazlarıyla spor müsabakalarını takip edebilecek.



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