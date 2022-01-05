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Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

05.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önde gelen oyuncularından biri olan Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de hayatını kaybetti. İstanbul Erkek Lisesi mezunu Münir Özkul, sanat hayatına lise öğrencisiyken 1939'da Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile adım attı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine ve Edebiyat Fakültesinin sanat tarihi bölümüne devam etti. 1948'de Ses Tiyatrosu'nda gösterilen "Aşk Köprüsü" isimli oyun ile profesyonel oldu. İşte Münir Özkul'un sanat ve özel hayatı...

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

Münir Özkul ölüm yıldönümünde anılıyor. Sanat hayatının başlarında tiyatro sahnelerinde sık sık yer alan Özkul, Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçinde burada John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda rol aldı. Sonrasında farklı tiyatro merkezlerinde çalıştı. Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi isimlerle çalıştı. İşte Münir Özkul'un hayatı hakkında detaylar...

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

15 Ağustos 1925 İstanbul doğumlu Münir Özkul 5 Ocak 2018'de Beyoğlunda, 92 yaşındayken hayatını kaybetti. 1969'da Haldun Taner ile Bizim Tiyatro'yu kuran Özkul, aynı sene Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" isimli oyununda Tomas Fasulyeciyan tiplemesiyle başarı elde etti. 1972'de gazino ve gece kulüplerinde şovmenlik yapan Özkul, Adile Naşit ile de zaman zaman gazinoda sahne aldı. Canlandırdığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini aldı.

Tiyatro hayatındaki başarısını sinemada da gösteren Özkul, 1950'lerden sonra sinemada rol aldı. Balıkçı Güzeli, Edi ile Büdü ve Kalbimin Şarkısı Özkul'un ilk dönem filmlerindendir. 1965'ten sonra sinema filmleriyle büyük çıkış yakaladı.

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

Özkul, 1970'li yıllarda genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde kalabalık kadro ile önemli roller canlandırdı. En bilinenlerin başında Hababam Sınıfı serisi gelir. Özkul'un kalabalık bir kadroyla rol aldığı diğer filmler ise Mavi Boncuk, Gülen Gözler, Bizim Aile, Neşeli Günler, Aile Şerefi, Gırgıriye ve Görgüsüzler filmleridir. Özkul bu filmlerin çoğunda Adile Naşit ile beraber rol almıştır.

Tiyatro ve sinema kariyeri boyunca birçok projede yer alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Karakter Oyuncu" ödülünü aldı. "Bizim Aile" filminde hayat verdiği "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül aldı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı yaptı. Münir Özkul'a 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından "devlet sanatçısı" unvanı verildi.

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

MÜNİR ÖZKUL'UN ÖZEL HAYATI

Münir Özkul 4 kez evlendi ve 3 çocuk babası oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Münir Özkul, oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Güner Özkul'a göre babası "evlilikten korkmazdı ama boşanamamaktan korkardı". Özkul alkolü 1990'lı senelerin ortasında tamamen bıraktı.

MÜNİR ÖZKUL NEDEN ÖLDÜ?

2003'ten beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile boğuşan Özkul, bu tarihten sonra evden dışarı çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Özkul 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Münir Özkul'un hayatı...

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Adile Naşit Münir Özkul
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