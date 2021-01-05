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Münir Özkul ölümünün üçüncü yıldönümünde anıldı

05.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Münir Özkul ölümünün üçüncü yıldönümünde anıldı

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı 'Mahmut Hoca' ve 'Yaşar Usta' tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen Münir Özkul, ölümünün üçüncü yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün üçüncü yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı A.İlhan Gülek'in yanı sıra sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar, Münir Özkul'un mezarlığına karanfil ve çiçekler bırakarak dualar etti.

"BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"

Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli üç yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.

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"BÖYLE SANATÇILARI UNUTMAMAIZ LAZIM"

On beş günde bir Münir Özkul'un mezarına gelip temizlik yaptığını belirten usta sanatçını hayranı Vecdi Tekel, "İyi bir Fenerbahçeliydi. Beraber Fenerbahçe maçı da izledik. Buraya 15 günde bir geliyorum. Burada mıntıka temizliği yapıyorum. Yazılarımı koyuyorum. Duamı ediyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle sanatçıları unutmamız lazım" şeklinde konuştu.

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