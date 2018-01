Münir Özkul'un ardından ünlü isimler ne dedi?

Değerli bir aktördü. Ben onunla bir kaç filmde oynadım ama en bilineni 'Oh Olsun'du. Benim babamı oynuyordu, fabrika işçisiydi Münir Özkul. Tabi ki onun olduğu setlerde, espri mizah bol bol olduğundan unutulmayacak bir çalışma ortamı vardı. Tiyatrodan onu bilenler de bilir ne kadar önemli oyuncu olduğunu. Ve de şimdi artık filmleriyle yaşayacak. Onların sayesinde herkes her şeyi öğrendi. Onlar dizilerle gelmediler, dizilerde oynamadılar. Sinema ile doğrudan bu mesleklerini yaptılar. Onlar ilklerdi, ilklerin devamıydı diyelim. Çok da çilesini çektiler bu işin. Teknik olarak da konfor olarak da bugünkü koşullarda olmayan koşullarda çalışmalar... Hatırlıyorum Münir Özkul ile ben karda, buz keserek Levent sokaklarında ısınmaya çalıştığımızı odun ateşinde... Böyle şeyler yaşadık biz. Odun ateşinde sokakta sırasını bekleyen rolünü yapmayı bekleyen emekçiler onlar. Bu işin lüksünü yaşamadılar. Şimdi biz karavanda bekliyoruz ama onlar böyle şeyler görmediler. Ama onlar oyunculuklarıyla örnek oldular.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Eşine ve kızına başsağlığı iletiyorum. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir sanatçı. Öyle eserler bıraktı ki her zaman bizimle yaşayacak.

ZİHNİ GÖKTAY

Maalesef Münir Ab'nin sosyal medyadan aldığımız haberlere alışmıştık ama artık ajanslardan öğrenince inandım. Her ölüm erken ölümdür. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Onun hatırasını daima canlı tutacağız.

SÜLEYMAN TURAN

Çok üzgünüm. Benim çok hoş zamanlarım oldu Münir abi ile. Müthiş bir oyuncu, olağan üstü iyi bir insandı. O bizim sinemamızın kilometre taşlarından biridir. O kadar çok şey söylenebilir ki, Münir abinin arkasından. Bütün hayatını sanata adamış çok değerli bir abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere de sabır versin. Koskocaman bir Münir Özkul sözlük anlamında yok artık.

BEHZAT UYGUR

7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. Bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. Evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir Abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir Abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.