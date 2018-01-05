Münir Özkul'un ardından ünlü isimler ne dedi?

Son Güncelleme 2 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 12:43 |2 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor. Usta oyuncu Ayşen Gruda, "Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz" dedi.

İşte sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar... AYŞEN GRUDA Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz. FERHAN ŞENSOY Ustalar ölmez ki... EMEL SAYIN

Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm. Nurlarda uyu... RASİM ÖZTEKİN Hepimizin başı sağ olsun Türk tiyatrosu, Türk sineması büyük bir ustayı kaybetti. Ustaların ustasını kaybetti. Çok önemli bir insandı Münir Abi. Bıraktığı eserler, yapımlar yıllarca hep bizim karşımız da olacak, içimiz de olacak. Karşılıklı beraber yıllarca oyun oynadık. Ben bir konservatuar daha kayboldu diye düşünüyorum, bir kütüphane daha gitti diye düşünüyorum. Hepimizin Türkiye’nin başı sağ olsun. Tiyatro Münir Özkul’un doğduğu yerdir. O karşınız da oynarken bir anda oyunculuğu bırakıp, onun karşısında seyirci durumuna düşersiniz… Çok şey öğrendim ondan, aldığım dersler çok önemlidir kendisinden. Allah rahmet eylesin.

FİLİZ AKIN Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varız, yok olunca, baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır. Sen bıraktığın izle istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum, en son 'Tatlı Dillim' filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan... HALE SOYGAZİ Değerli bir aktördü. Ben onunla bir kaç filmde oynadım ama en bilineni 'Oh Olsun'du. Benim babamı oynuyordu, fabrika işçisiydi Münir Özkul. Tabi ki onun olduğu setlerde, espri mizah bol bol olduğundan unutulmayacak bir çalışma ortamı vardı. Tiyatrodan onu bilenler de bilir ne kadar önemli oyuncu olduğunu. Ve de şimdi artık filmleriyle yaşayacak. Onların sayesinde herkes her şeyi öğrendi. Onlar dizilerle gelmediler, dizilerde oynamadılar. Sinema ile doğrudan bu mesleklerini yaptılar. Onlar ilklerdi, ilklerin devamıydı diyelim. Çok da çilesini çektiler bu işin. Teknik olarak da konfor olarak da bugünkü koşullarda olmayan koşullarda çalışmalar... Hatırlıyorum Münir Özkul ile ben karda, buz keserek Levent sokaklarında ısınmaya çalıştığımızı odun ateşinde... Böyle şeyler yaşadık biz. Odun ateşinde sokakta sırasını bekleyen rolünü yapmayı bekleyen emekçiler onlar. Bu işin lüksünü yaşamadılar. Şimdi biz karavanda bekliyoruz ama onlar böyle şeyler görmediler. Ama onlar oyunculuklarıyla örnek oldular.

MÜJDAT GEZEN 55 yıl önce onun tiyatrosunda, tiyatroya başlamıştım. Ben son 42 yıldır geleneksek Türk tiyatro hocalığı yapıyorsam Münir Abi sayesindedir. Kendisini çok sevdim, onunla çok oyun oynadık, birlikte güzel şeyler yaptık. Benim ilk büyük ustam diyebilirim. Münir Abi çok değerliydi. Biz çok eğlenir, çok gülerdik. Adile, Şener, Münir Abi çok eğlenirdik. Münir Abi çok başka bir sanatçıydı, onu sevenlere ulaşmış olduğu herkese baş sağlığı diyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. PERİHAN SAVAŞ Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Münir abi sinemaya, tiyatroya çok büyük emekler verdi. En sevindirici noktası da yaptığı işlerle anılmış olması ve ileriki nesillerde bunu hep göreceğiz. Çünkü sinema hiçbir zaman ölmez, sinema insanları yaşatır. Münir abi ile ben 'ana kuzusu' ile birlikte çalışmıştık. Sete geldiği zaman hastalığından eser kalmıyordu, ezberini de gayet iyi yapıyordu. Sanatçı hiçbir zaman emekli olmaz, yaşlanmaz. Ne zaman çekim yapsa orada kendini bulur ama değerli sanatçılarımızın kıymetini keşke ölmeden önce hatırlasak, ölmeden önce onlara güzel şeyler sunabilsek. Öldükten sonra değil de ölmeden önce sunabilsek...Onunla aynı sahnede olmak onur vericiydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimizin başı sağ olsun.

SÜLEYMAN TURAN Çok üzgünüm. Benim çok hoş zamanlarım oldu Münir abi ile. Müthiş bir oyuncu, olağan üstü iyi bir insandı. O bizim sinemamızın kilometre taşlarından biridir. O kadar çok şey söylenebilir ki, Münir abinin arkasından. Bütün hayatını sanata adamış çok değerli bir abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere de sabır versin. Koskocaman bir Münir Özkul sözlük anlamında yok artık. EDİZ HUN Bütün camianın sevgilisiydi. Özel bir dostumu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde maalesef zor durumlar yaşadı. Ona büyük bir sevgiyle bağlanan eşine de saygılarımı sunuyorum. Bir çok filmde birlikte çalıştık. Adile Naşit ile çok filmde birlikteydi. Zarif, kibar, güleryüzlü bir insandı... Bizimle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında da öyleydi. Üzüntüm çok büyük. Mekanı cennet olsun...Anılardır mühim olan o anılarda Müniz Özkul’un yeri başkadır. ALİ POYRAZOĞLU Türk sinemasının başı sağolsun. Paylaşacak bir şey yok. Rahatsızlığından sebep uzun süredir bir kenara çekilmişti. O çok usta, çok yaptığından emin, bilerek seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenirdi ama kaymak gibi, bal gibi bir adamdı. Çok güzel işler yaptı. İmzasını bıraktı... Ortaoyuncular ekibiyle yaptığı oyunlar yenileme denemesiydi. Keşke yine öyle insanlar çıksa... Yaptıkları incelenmeli. Oyunculuk stili üzerinde çalışmaya değer bir stildi. Tiyatroda bir çok yabancı klasiği dört dörtlük oynamış bir adamdı. Ertem Eğilmez, Arzu Film döneminde Ertem Bey ve yanındaki ekip onun kıymetini bildiler...