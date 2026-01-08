Rihanna, Elon Musk’ın trans kızını tercih etti! Babası yardım etmiyordu

Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson, babasıyla olan ilişkisini 2022'deki cinsiyet geçişinin ardından kopardı. Modellik kariyerinde hızla ilerleyen Vivian Rihanna ile iş birliği yaptı.

Babasıyla arası açık olan 21 yaşındaki Wilson, Savage x Fenty’nin yeni koleksiyonunun tanıtımı için iç çamaşırı modelliği yaptı.

Wilson, bir karede Lovie Simone ve Emma Arletta ile birlikte mermer heykellerin önünde poz verdi.

Geçtiğimiz yıl profesyonel modellik kariyerine adım atan Vivian Jenna Wilson babasının finansal desteğini almadığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin insanının kızı olmasına rağmen, kendi bağımsız yolunu çizmeyi tercih eden model son dönemde podyumların aranan isimleri arasında.

2022’de cinsiyet geçişi sonrası babasıyla bağlarını koparan Vivian, sık sık Elon Musk ile arasındaki soğuklukla gündeme geliyor.