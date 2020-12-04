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Munzur Vadisi nerede? Munzur Vadisi Milli Parkı hangi ilimizdedir? Munzur Dağı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Munzur Vadisi nerede? Munzur Vadisi Milli Parkı hangi ilimizdedir? Munzur Dağı

Tunceli'nin muhteşem doğal manzaralarına ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı, dağları ve ormanları kaplayan sisle mistik manzaralara sahne oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin, Tunceli ili sınırları içinde yer alan Munzur Vadisi 1971 yılında milli park ilan edilmiş. Ovacık’ın kuzeyinde Munzur Dağları'nın üzerindeki Ziyaret Tepesi'nin eteklerinden doğan ve merkez ilçede Pülümür Çayı ile birleşerek Keban Baraj Gölü'ne dökülen Munzur Suyu, il sınırları içerisinde çok uzun bir yol kat ediyor. Çok sayıda dere ile beslenen ve yer yer derin boğazlar içerisinde oldukça hızlı akan Munzur Suyu'nun Ovacık-Tunceli arasında kalan kısmı, akarsuyu doğuran gözelerden başlayarak, vadi boyunca gerek bitki örtüsü ve yaban yaşam, gerekse farklı doğa peyzajı açısından çok zengin veriler sunuyor.

tunceli munzur dağı

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Tunceli'de, kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisiyle yüksek kesimlerde yer alan Munzur Vadisi Milli Park'ında sis etkili oldu.

tunceli munzur vadisi

Yüksek kesimde oluştuğu için alçak rakımlı alanlardaki yollarda görüş mesafesini etkilemeyen sis, özellikle ormanlar ve kısmen karla örtülen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki dağları kapladı.

tunceli munzur

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan ve kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli parkta, sis altında kalan dağlar ve meşe ormanları kartpostallık manzaralar sundu.

munzur vadisi milli parkı tunceli

Milli parktaki dağların kar ve sisle kaplanması yörede yaşayan fotoğraf sanatçılarının da ilgisi çekti.


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