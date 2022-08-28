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  4. Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserindeki konuşması sosyal medyada gündem oldu: Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserindeki konuşması sosyal medyada gündem oldu: Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz

28.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, sanatçılardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Murat Boz geçtiğimiz akşam verdiği bir konserinde Gülşen'e destek olarak serbest bırakılması çağrısı yaptı. Murat Boz, "Konuşmakta bile zorlanıyorum. Bu bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey. Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bunun benim ülkemde olması beni çok daha fazla üzüyor. Lütfen Gülşen'i serbest bırakın" dedi.

Konseri sırasında imam hatiplilere yönelik söylediği sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen için geçtiğimiz perşembe akşamı tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanmasına ünlü isimlerden sosyal medyadan tepkiler geldi.

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"BUNUN BENİM ÜLKEMDE OLMASI BENİ ÇOK DAHA FAZLA ÜZÜYOR"

Bu isimlerden biri de "İltimas" adlı şarkıyı beraber seslendirdiği Murat Boz oldu. Murat Boz, "Konuşmakta bile zorlanıyorum. Bu bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey. Bunun benim ülkemde olması beni çok daha fazla üzüyor. Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bunu Türkiye'nin sanatçıları, müzisyenleri, şarkıcıları hak etmiyor, hak etmiyoruz. Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşen'i serbest bırakın lütfen" ifadelerini kullandı.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdıGülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı


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Murat Boz Gülşen söyledi
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