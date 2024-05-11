Murat Boz'dan Hülya Avşar'a samimi itiraflar! 'Dilber' göndermesi sosyal medyayı salladı

Birbirinden unutulmaz şarkıları olan Murat Boz son dönemde değişimi ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Yeni bir albüm çıkaran Boz, şimdi de Hülya Avşar'ın YouTube programında konuk oldu.

Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Murat Boz evlenip çocuk sahibi olmak istediğinden bile bahsetti.

Kendisinden albüm beklendiği için yeni bir albüm çıkardığını söyleyen Murat Boz albümden sevdiği bir parçayı da programda seslendirdi. Hülya Avşar 'ama ben ne dinliyorum biliyor musun?' diyerek bombayı patlattı.

'DİLBER' GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Hülya Avşar 'Dilber evin barkın yok mu?' şarkısının melodisini seslendirerek oymaya başladı.



Avşar sonra da 'Sen yırtın ben yırtınayım ama ben bütün gün keyfim yerine gelsin diye bunu dinleyeyim' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.