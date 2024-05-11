Saçı, makyajı ve kahkahası bile eleştirilmişti! Serenay Sarıkaya'dan olay sözler

Son dönemde özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak yeni projesinin galasındaki hali, tavrı ve tarzı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Nil Sude Albayrak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya projenin galasına kırmızı pencere detaylı bir elbiseyle katıldı.

Tarzı hiç beğenilmeyen Serenay Sarıkaya'nın galadaki kahkahaları bile eleştirildi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sarıkaya Etiler'de kameralara takıldı ve hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

'KAHKAHA ATMAMLA İLGİLİ YORUMLAR OLMUŞ...'

Sarıkaya; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" ifadelerini kullandı.







