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Murat Boz’dan Tuba Büyüküstün’e doğum günü mesajı

06.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Murat Boz, daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen ancak haklarında çıkan iddiaları yalanlayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Boz, paylaşımına, "İyi ki doğdun Tubi..." notunu düştü.

Murat Boz’dan Tuba Büyüküstün’e doğum günü mesajı

28 Temmuz’da Netflix’te yayına girecek olan ‘Another Self’ dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’un aşk yaşadığı iddia edilmiş, Büyüküstün, aşk haberleriyle ilgili “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasını yapmıştı.

İddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün, dün 40 yaşına bastı. Murat Boz da oyuncunun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Boz, Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu’nun aynı karede olduğu fotoğrafı “İyi ki doğdun Tubi…” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Tuba Büyüküstün
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