Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı? Merak uyandıran paylaşım

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde sular durulmuyor. Birkaç kez ayrılan, ancak ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya gelen çift arasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir barıştıkları konuşulan Boz ve Enver'den iddiaları güçlendiren bir hamle geldi.

O FOTOĞRAF ARŞİVDEN ÇIKTI!

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile çekildiği siyah beyaz bir fotoğrafı 29 Temmuz 2019 tarihinde Instagram hesabından paylaşmıştı. Boz, Enver ile ayrılığı sonrası fotoğrafı Instagram’da arşivine almıştı. Son olarak şarkıcı, arşivdeki o fotoğrafı yeniden sosyal medya hesabı Instagram’da akışa aldı. Çiftin barıştıkları da böylece ortaya çıkmış oldu.



