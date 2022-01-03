Murat Boz ile Damla Söz düeti olay olmuştu! Havada aşk kokusu var

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, 'Başıma Gelenler' adlı parçayı seslendirdi. Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz, sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı.

Beraber dans ederek, şarkı söyleyen ikilinin uyumu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Boz'un, Sönmez'den etkilendiği konuşulurken, 'havada aşk kokusu var' yorumları yapıldı.



Murat Boz, seneler önce evliliğin eşiğinden döndüğü Aslı Enver'le de aynı şekilde tanışmıştı.

9 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

Damla Sönmez, 2012 yılında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ushan Çakır’la geçtiğimiz aylarda ayrıldığını açıklamıştı. Sönmez, yaptığı açıklamada “Kısmet. Haberler doğru, bitti.” demişti.

