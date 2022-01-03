MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz ile Damla Söz düeti olay olmuştu! Havada aşk kokusu var

Murat Boz ile Damla Söz düeti olay olmuştu! Havada aşk kokusu var

03.01.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sevilen oyuncu Damla Sönmez de yer almıştı. Şarkısını söyledikten sonra, sahneye gelerek kendisine eşlik eden Murat Boz'la düet yapan Sönmez'in samimi hallerdi dedikodulara sebep oldu.

Murat Boz ile Damla Söz düeti olay olmuştu! Havada aşk kokusu var

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, 'Başıma Gelenler' adlı parçayı seslendirdi. Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz, sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı.

61d1ae2d2403c0786e02ee04

Beraber dans ederek, şarkı söyleyen ikilinin uyumu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Boz'un, Sönmez'den etkilendiği konuşulurken, 'havada aşk kokusu var' yorumları yapıldı.
4654656

Murat Boz, seneler önce evliliğin eşiğinden döndüğü Aslı Enver'le de aynı şekilde tanışmıştı.

9 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

Damla Sönmez, 2012 yılında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ushan Çakır’la geçtiğimiz aylarda ayrıldığını açıklamıştı. Sönmez, yaptığı açıklamada “Kısmet. Haberler doğru, bitti.” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdıGöğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı!Dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı!
Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez Murat Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.