Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

Murat Boz, 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi'nde ‘Caz Vokal Bölümü’nü kazanan Murad Tokuş, 2003 senesinden beri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Şu ana kadar Tarkan, Nilüfer, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Grup Hepsi ve Hande Yener gibi sanatçıların sahne performanslarında ve albümlerinde yer aldı. Birçok reklam müziğinde de bulundu (McDonalds, İstikbal, Cola Turka).

Murat Boz, 1998 senesinde Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği “Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması”nda birinci oldu.

Murat Boz 1996 senesinde İstanbul'a gelerek Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini burada tamamladı. Bu dönem içerisinde Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey’de vokalist olarak performanslarda bulundu.

Popüler şarkıcı Murat Boz'un yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Murat Boz sosyal medya hesabı üzerinden dört gündür karantinada olduğunu ifade etti. Peki, Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

Murat Boz, 2008'de ilk EP çalışması olan Uçurum ile dinleyicisinin karşısına çıktı ve bu EP'de yer alan aynı adlı şarkısı Türkiye resmî listesinde beş numaraya kadar yükseldi. 2009 başında ikinci stüdyo albümü Şans'ı yayımladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarına klip çekti. 2010'da "Hayat Sana Güzel" single'ını satışa sunduktan sonra, Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı.

Murat Boz, 2006 yılında “Aşkı Bulamam Ben” adlı single’ını yayınlaDI.2007 senesinde de “Maximum” adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. “Aşkı Bulamam Ben” single’ı ile müzik çevresinden beğeni toplamayı başaran Boz, albümün prodüktörlüğünde Ozan Çolakoğlu yönetimindeki Sarı Ev ile birlikte çalıştı. Stardium Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan albümden ilk video klip çalışması albümle aynı ismi taşıyan parçaya seçilirken, sanatçı video klibin yönetmenliğini de üstlendi. 2007 senesinin Ağustos'unda Püf adlı şarkısının klibini çekti.

Murat Boz, piyano, keman ve ney çalmaktadır, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.

Murat Boz, kendisine ait albüm ve single projelerinin dışında çeşitli projelerde yer aldı. Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye adlı ses yarışmasında 2011-13 yılları arasında yayınlanan ilk iki sezonunda Hadise, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

Yarışmanın ilk sezonunda, kendi takımında yer alan sekiz yarışmacı arasından finale kalan Oğuz Berkay Fidan, finalde de en çok oyu alarak birinci oldu. Böylece Boz, yarışmanın ilk sezonunun kazanan jüri üyesi oldu.

Murat Boz, 2011 yılı sonlarında Türkiye'de gerçekleşen Van depremi mağdurlarına yardım için Aralık 2011'de düzenlenen Van İçin Pop konserinde sahne aldı. 2012'de Greenpeace tarafından Kuzey Kutbu'nun korunması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi, kampanya için çekilen filmin Türkçe olarak seslendirilmesinde görev aldı.

Murat Boz, 2010'dan bu yana çeşitli firmaların reklam filmlerinde oynadı, 2012 yılında yer aldığı bir reklam dahilinde yapılan yarışma sonucunda seçilen kişiler "Soyadımsın" şarkısının klibinde rol aldı.