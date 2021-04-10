MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

10.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı. Karantinada olduğunu belirten Murat Boz'un sevenleri sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? İşte, ünlü şarkıcının açıklaması...

Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı

Popüler şarkıcı Murat Boz'un yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Murat Boz sosyal medya hesabı üzerinden dört gündür karantinada olduğunu ifade etti. Peki, Murat Boz'un sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

MURAT BOZ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Murat Boz sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından çok açıklamada bulundu:

"Korona virüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum"

Ekran Resmi 2021-04-10 19.53.39

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 1980 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi.

Murat Boz 1996 senesinde İstanbul'a gelerek Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini burada tamamladı. Bu dönem içerisinde Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reşit Rey’de vokalist olarak performanslarda bulundu.

Murat Boz, 1998 senesinde Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği “Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması”nda birinci oldu.

Murat Boz, 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi'nde ‘Caz Vokal Bölümü’nü kazanan Murad Tokuş, 2003 senesinden beri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Şu ana kadar Tarkan, Nilüfer, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Grup Hepsi ve Hande Yener gibi sanatçıların sahne performanslarında ve albümlerinde yer aldı. Birçok reklam müziğinde de bulundu (McDonalds, İstikbal, Cola Turka).

Murat Boz, 2006 yılında “Aşkı Bulamam Ben” adlı single’ını yayınlaDI.2007 senesinde de “Maximum” adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. “Aşkı Bulamam Ben” single’ı ile müzik çevresinden beğeni toplamayı başaran Boz, albümün prodüktörlüğünde Ozan Çolakoğlu yönetimindeki Sarı Ev ile birlikte çalıştı. Stardium Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan albümden ilk video klip çalışması albümle aynı ismi taşıyan parçaya seçilirken, sanatçı video klibin yönetmenliğini de üstlendi. 2007 senesinin Ağustos'unda Püf adlı şarkısının klibini çekti.

Murat Boz, 2008'de ilk EP çalışması olan Uçurum ile dinleyicisinin karşısına çıktı ve bu EP'de yer alan aynı adlı şarkısı Türkiye resmî listesinde beş numaraya kadar yükseldi. 2009 başında ikinci stüdyo albümü Şans'ı yayımladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarına klip çekti. 2010'da "Hayat Sana Güzel" single'ını satışa sunduktan sonra, Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı.

Murat Boz, piyano, keman ve ney çalmaktadır, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.

Murat Boz, kendisine ait albüm ve single projelerinin dışında çeşitli projelerde yer aldı. Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye adlı ses yarışmasında 2011-13 yılları arasında yayınlanan ilk iki sezonunda Hadise, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

Yarışmanın ilk sezonunda, kendi takımında yer alan sekiz yarışmacı arasından finale kalan Oğuz Berkay Fidan, finalde de en çok oyu alarak birinci oldu. Böylece Boz, yarışmanın ilk sezonunun kazanan jüri üyesi oldu.

Murat Boz, 2011 yılı sonlarında Türkiye'de gerçekleşen Van depremi mağdurlarına yardım için Aralık 2011'de düzenlenen Van İçin Pop konserinde sahne aldı. 2012'de Greenpeace tarafından Kuzey Kutbu'nun korunması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi, kampanya için çekilen filmin Türkçe olarak seslendirilmesinde görev aldı.

Murat Boz, 2010'dan bu yana çeşitli firmaların reklam filmlerinde oynadı, 2012 yılında yer aldığı bir reklam dahilinde yapılan yarışma sonucunda seçilen kişiler "Soyadımsın" şarkısının klibinde rol aldı.

2013 yılı itibariyle Murat Boz'un Eliz Sakuçoğlu ile yedi yıldır devam eden bir ilişkisi vardır. Sakuçoğlu, aynı zamanda Boz'un menajeri ve moda danışmanıdır.

MURAT BOZ'UN ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri

Altın Kelebek Ödülleri

Balkan Müzik Ödülleri

Balkan Müzik Ödülleri

Elle Stil Ödülleri

EN Ödülleri

Gerçek Pop Ödülleri

Gerçek Pop Ödülleri

İstanbul FM Altın Ödülleri

İstanbul FM Altın Ödülleri

Kral Müzik Ödülleri

Kral Müzik Ödülleri

Kral TV Video Müzik Ödülleri

OMÜ Medya Ödülleri

Pal FM Müzik Ödülleri

Pal FM Müzik Ödülleri

Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

Siyaset Dergisi Ödülleri

Siyaset Dergisi Ödülleri

Siyaset Dergisi Ödülleri

Türkiye Müzik Ödülleri

World Consumer Academy Ödülleri

Yılın En Has'ları Ödülleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı 61 yıldır Prens Philip'e 'tapıyor' Öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı 61 yıldır Prens Philip'e 'tapıyor'
Hande Sarıoğlu, kendisine "Şebek" diyen Hakan'a meydan okudu!Hande Sarıoğlu, kendisine "Şebek" diyen Hakan'a meydan okudu!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Murat Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah şifa versin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Her şey burnunda çıkan bir siğille başladı: İnsanlar korkuyor

Her şey burnunda çıkan bir siğille başladı: İnsanlar korkuyor

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Dünya şokta! Kim Jong-un bakanını idam etti!

Dünya şokta! Kim Jong-un bakanını idam etti!

Sosyal medyada olay olmuştu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Sosyal medyada olay olmuştu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Haberi seksi pozlarla kutladı

Haberi seksi pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.