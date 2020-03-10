SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği
  4. Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 10.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, dün Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimini eleştirdi.

Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Murat Cavcav yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle dün mesai günü olmasına rağmen kırmızı-siyahlı takımı yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Çok güzel bir atmosfer yarattılar ve takımımımızı desteklediler, güzel oyuna katkı verdiler. Onların desteğiyle Antalyaspor'a karşı iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve maçtan hiç kopmadık. Gençlerbirliği’ne yakışır mücadele sergiledik. Evet sakatlarımız, cezalı oyuncularımız vardı ama sahadaki oyuncularımızın her biri arkadaşlarının yoklukluğunu aratmamak adına elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

"GELECEK ADINA UMUTLUYUZ"

Murat Cavcav, Antalyaspor karşısında 21 kişilik kadroda altyapıdan 8 oyuncunun yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimizin 5'i maçta görev de aldı. Bizim de taraftarımızın da hayali, amacı, bu sayının artması. Hocamız da altyapımızla koordineli çalışarak, amacımıza, hayalimize destek veriyor. Altyapı hocalarımıza başta da Hamza hocamıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Antalyaspor futbolcularını da centilmence mücadeleleri için kutluyorum. Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama taraftarımız, sahadaki oyun ve atmosfer bize güzel hayaller kurdurdu. Gelecek adına umutluyuz."

"O KADAR KAMERA VE İMKANA RAĞMEN GÖRÜLMEMESİ BİZİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"

"Hakemlerimizle ilgili konuşmayı, değerlendirme yapmayı hiç istemiyorum ama öyle şeyler de oluyor ki insan söylemeden de geçemiyor" ifadesini kullanan Cavcav, "Herkesin şikayetçi olduğu konu hakemler, öyle ya da böyle gündemde ön plana çıkıyor. Antalyaspor maçımızın henüz başlarında ceza alanında Sessegnon'un kolundan çekilmesinin, Sio'nun pozisyonunda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor" şeklinde görüş belirtti.

"DERDİMİZ STANDARDIN OLMAMASI"

Cavcav, Türk hakemliğinin bu ve benzeri sebeplerle artık sorgulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eskinin hakemleri, bugünün yorumcuları, meslektaşlarını maçın sonucuna tesir ettikleri için eleştiriyor... Sessegnon'un pozisyonunun bir örneğini daha bu hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçında gördük. Hakem doğru kararla hem penaltıyı hem kırmızı kartı gösterdi o maçta. Yine Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçında çalınan penaltı da Sio'nun pozisyonu ile oldukça benzer... Derdimiz güzide kulüplerimizin sağladığı haklı avantajı sorgulamak değil. Derdimiz ne Beşiktaş, ne Alanyaspor, ne Yeni Malatyaspor ne de Konyaspor… Derdimiz bu kararlarda ortak bir yaklaşımın, standardın olmaması. Antalyaspor karşılaşmasında bu talihsizlikleri bize el birliğiyle yaşatanlar da 'umut' vadettiği söylenen Umut Meler ile VAR hakemi, daha önce de sahada canımızı yine fena yakan Fırat Aydınus. Her hakem konuştuğumuzda 'umarız son olur' diyoruz ama olmuyor. Yine diyoruz, hakemlerimize güvenmekten başka çaremiz yok. İyi niyetimizle onlara inanmak, onlara güvenmek istiyoruz. Biz, kritik Denizlispor maçımıza hazırlanmaya başladık. Bu maçlar bizim için hayati de hakemlerimiz için değil mi? Hakemlerimiz ve üst kurumları da en az kulüpler kadar 'sorumluluk' almalı ve 'dersini' iyi çalışmalıdır."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Hamzaoğlu'ndan samimi açıklamalarHamzaoğlu'ndan samimi açıklamalar
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Cavcav Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Sivasspor'un rakibi Real Madrid

Yılmaz Vural'a büyük şok

Yılmaz Vural'a büyük şok

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Gençlerbirliği'nde Stancu Galatasaray maçında yok

Gençlerbirliği'nde G.saray maçında kritik eksik

Halil İbrahim Pehlivan'ın hayali milli takım forması

Hayali milli takım forması

Hamza Hamzaoğlu'ndan samimi açıklamalar

Hamzaoğlu'ndan samimi açıklamalar

Hamza Hamzaoğlu: Derbiden iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız

Hamzaoğlu'ndan derbi yorumu

Gençlerbirliği'ne Sefa Yılmaz'dan kötü haber

Gençlerbirliği'de şok sakatlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.