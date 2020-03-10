Murat Cavcav'dan hakem tepkisi

Murat Cavcav yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle dün mesai günü olmasına rağmen kırmızı-siyahlı takımı yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Çok güzel bir atmosfer yarattılar ve takımımımızı desteklediler, güzel oyuna katkı verdiler. Onların desteğiyle Antalyaspor'a karşı iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve maçtan hiç kopmadık. Gençlerbirliği’ne yakışır mücadele sergiledik. Evet sakatlarımız, cezalı oyuncularımız vardı ama sahadaki oyuncularımızın her biri arkadaşlarının yoklukluğunu aratmamak adına elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

"GELECEK ADINA UMUTLUYUZ"

Murat Cavcav, Antalyaspor karşısında 21 kişilik kadroda altyapıdan 8 oyuncunun yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimizin 5'i maçta görev de aldı. Bizim de taraftarımızın da hayali, amacı, bu sayının artması. Hocamız da altyapımızla koordineli çalışarak, amacımıza, hayalimize destek veriyor. Altyapı hocalarımıza başta da Hamza hocamıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Antalyaspor futbolcularını da centilmence mücadeleleri için kutluyorum. Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama taraftarımız, sahadaki oyun ve atmosfer bize güzel hayaller kurdurdu. Gelecek adına umutluyuz."