SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği
  4. Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız" dedi.

Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü çıkacak. Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, 27. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki son maçlarını 14 Mart'ta deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynadıklarını hatırlatarak, "Tam üç ay sonra bu kez Ankara'da Konyaspor ile bir maça çıkıyoruz. Aradan geçen bu üç ay, dünyada, ülkemizde ve futbolumuzda çok şeyi değiştirdi. Ne Gençlerbirliği ne de Konyaspor üç ay öncekiyle aynı..." ifadelerini kullandı.

"LİG ZOR VE FARKLI OLACAK"

"Herkes hazırlığını elinden geldiğince yaptı." diyen Cavcav, şöyle devam etti:

"Psikolojik ve maddi olarak çok zorlu bir süreçten geçtik ama sonunda özlediğimiz futbola dönmenin sevincini yaşıyoruz. Bu zorlu günlerin ardından ilk maçımızda taraftarımızla da kucaklaşmak isterdik ama bunun için hala çok erken. Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız. Haziran ve temmuz aylarında yaşanacak 8 haftalık bir süreç var. Hem sıkı önlemler altında hem de haziran, temmuz sıcağında oynanacak lig, zor ve farklı geçecek."

Cavcav, "Ülke olarak pandemiye karşı daha bilinçliyiz. Önlemler alınıyor, senaryolara hazırlıklıyız. Temennim, koronavirüsten koruduğumuz futbolcularımızı, böylesine sıcak havalarda da koruyabilmek. Takımlarımıza sakatlıksız, hastalıksız bir 8 hafta diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Stancu'nun sözleşmesi uzatıldıStancu'nun sözleşmesi uzatıldı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Arda'dan G.Saray ve transfer sözleri

Arda'dan G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

'Mini bir lig oynayacağız'

Gençlerbirliği’nde hazırlıklar sürüyor

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı

Stancu'nun sözleşmesi uzatıldı

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı

Gençlerbirliği teste girdi

Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği'nde şok ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.