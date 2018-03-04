MAGAZİN

Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Ancak sevgililer tatilde sıkıntılı anlar yaşadı. Çünkü Murat Dalkılıç rahatsızlandı

Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER!

Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift geçen gün ilk kez Magazin D kameralarına yakalandı.

İşte o anlar:

HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ

Bu arada Murat Dalkılıç'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat dalkılıç hande erçel

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Aile boyu dizi!

Aile boyu dizi!

Yatak pozu

Yatak pozu

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.