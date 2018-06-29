Murat Dalkılıç: 'Gizli gizli takip ediyor'

Murat Dalkılıç, Aralık ayında Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtı. İkili, aşklarını uzun bir süre basın mensuplarından gizlemeye çalışmıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella Festivali'ne katılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, ilk kez burada çekildikleri fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaşmıştılar. Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Londra'ya oyunculuk eğitimi almaya giden sevgilisi Hande Erçel'e sürpriz yaparak yanına gitmişti. Murat Dalkılıç, önceki gün Instagram'ın hikaye kısmından Hande Erçel ile bir paylaşım yaptı. Popçu, sevgilisinin gözlerinin gözüktüğü fotoğrafa "Gizli gizli takip ediyor" notunu düştü.





