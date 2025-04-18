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Almanya bekar ve sağlıklı erkek mülteciler sınır dışı edecek! Nedeni de duyanları şaşırttı! Tartışma yaratan karar...

Almanya'da Leipzig Federal İdare Mahkemesi, Yunanistan'dan gelen bekar ve sağlıklı erkekleri sınır dışı etme kararı aldı. Alınan karar tartışma yaratırken duyanlar da kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Almanya bekar ve sağlıklı erkek mülteciler sınır dışı edecek! Nedeni de duyanları şaşırttı! Tartışma yaratan karar...
Jale Uslu

Almanya, bekar ve sağlıklı erkek sığınmacıların Almanya'ya vardıktan sonra Yunanistan'a geri gönderileceğine karar verdi. Leipzig Federal İdare Mahkemesi, göçmenlerin geri gönderilmeleri halinde insanlık dışı veya onur kırıcı koşullarla karşılaşmayacaklarına karar verdi.

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Mahkeme, Yunanistan'daki göçmenlerin devlet desteğine çok az erişebildiğini veya hiç erişemediğini, ancak genç ve sağlıklı erkeklerin oradaki koşullarla başa çıkabileceğini belirtti.

EKMEK, SABUN VE YATAK FAKTÖRLERİ ELE ALINDI

Yargıçlardan Robert Keller, kararın esas olarak Yunanistan'daki mültecilerin 'ekmek, yatak ve sabun'a erişimlerinin olup olmadığına dayandığını söyledi. Kararda, Yunanistan'daki sığınmacıların belge alma sürelerinin uzun olması ve destek eksikliğinin sorun teşkil ettiği kabul edildi. Ancak göçmenlerin geçici veya acil barınma yerlerinde barınma imkânına 'muhtemelen' sahip olabilecekleri ve 'temel hijyenik olanaklara' erişebilecekleri belirtildi.

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Açıklamada, "Koruma kapsamındaki sağlıklı, bekar ve sağlam genç erkek mültecilerin Yunanistan'a döndüklerinde, barınma, beslenme ve hijyen gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacakları aşırı maddi sıkıntılarla karşılaşmaları beklenemez." ifadelerine yer verildi.

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Daha önce Yunanistan'da mülteci olarak tanınan yaklaşık 25 bin kişi sadece 2024 yılında Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz yıl sığınma başvurularında üçte bir oranında düşüş yaşanmasına rağmen Almanya, 235 bin 925 ilk başvuruyla göçmenler için Avrupa'daki en popüler ülke olmaya devam ediyor .

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Anahtar Kelimeler:
Almanya göçmen
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