Murat Dalkılıç Hande Erçel'i sonunda sildi

Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı. Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Dalkılıç'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı. Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.

Ancak bu olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra ilk hamle Murat Dalkılıç'tan geldi. Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

