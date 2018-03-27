Murat Dalkılıç hayranlarını çok korkuttu!

Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç ile düet yapmak için sahneye çıktığı sırada yanma tehlikesi atlattı. Sahne kenarından çıkan alevler arasında kalan Dalkılıç, yaşadığı paniği seyircilere yansıtmadı.

'KULİSTEN KIZARTMA KOKUSU GELİYORDU...'

Eser Yenenler,bu durumu şu sözlerle ti’ye aldı:“Kulisten kızartma kokuları geliyordu demek kızaran Murat’mış”

Öte yandan konserde sahneye çıkan isimlerden biri de İbrahim Büyükak'tı. Başına sarı peruk takan İbrahim Büyükak, genç şarkıcı Aleyna Tilki’yi taklit etti. ‘O Sen Olsan Bari’yi söyleyip dans edince seyirciler çoştu.

Yağmur Tanrısevsin sevgilisi Oğuzhan Koç'u en önden izledi.