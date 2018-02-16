Murat Dalkılıç ile Hande Erçel tatile çıktı

Murat Dalkılıç, 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşanmış, kısa bir süre önce de Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü şarkıcı daha sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptırmıştı.
Çifin beraberlikleri, Erçel'in ablasının doğum gününde gün yüzüne çıkmıştı.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Rol aldığını dizisinini final yapmasından sonra Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç ile Amsterdam'a gitti.
SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?
Okuyucu Yorumları 0 yorum