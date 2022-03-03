Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevgili oldukları yönündeki iddiaları yaptıkları açıklamalarla yalanlayan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş bir mekanda dans ederken görüntülendi Bir hayli yakın oldukları gözlerden kaçmayan çift ile ilgili çıkan haberlerin ardından Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sitare Akbaş oynadığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyorafisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitara Akbaş'ın tam adı Makbule Sitare Akbaş'tır.
Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu.
Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2004'te Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde oynamıştır.
Sitare Akbaş dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile dikkat çekmiştir. Fakat Sitare Akbaş'ın üne kavuşması 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile olmuştur.
İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.
2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi
2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi
2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi
2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi
2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi
2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi
2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film
2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi
2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi
2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi
2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi
2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi
2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi
2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi
2007 – Vazgeç Gönlüm
2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi
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