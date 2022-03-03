Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevgili oldukları yönündeki iddiaları yaptıkları açıklamalarla yalanlayan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş bir mekanda dans ederken görüntülendi Bir hayli yakın oldukları gözlerden kaçmayan çift ile ilgili çıkan haberlerin ardından Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sitare Akbaş oynadığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun hayatı, biyorafisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

MURAT DALKILIÇ'IN SEVGİLİSİ SİTARE AKBAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitara Akbaş'ın tam adı Makbule Sitare Akbaş'tır.

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2004'te Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde oynamıştır.

Sitare Akbaş dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile dikkat çekmiştir. Fakat Sitare Akbaş'ın üne kavuşması 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile olmuştur.

İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

SİTARE AKBAŞ'IN OYNADIĞI FİLMLER?

2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi

2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi

2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi

2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi

2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi

2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film

2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi

2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi

2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi

2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi

2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi

2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi

