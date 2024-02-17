Murat Dalkılıç Merve Boluğur'un sözlerine yanıt verdi! "Benimle evliyken çocuk istemedi"

Merve Boluğur 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Oyunculuk kariyerini zirvede bırakan ve şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur Eser Yenenler'in programına katıldı. Merve Boluğur'un özel hayatı ile ilgili anlattıkları gündem oldu.

Programda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.

2017'de nikah masasına oturan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boluğur'un katıldığı programda mutlu bir yuvasının ve çocuğunun olduğunu söylemesinin ardından gözler Murat Dalkılıç'a çevrildi. Günlerdir tepki mesajları alan şarkıcı sitem etti.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYORDU"

Gelen tepkilerin ardından hazırlanan videoların kendisine gönderilmesine tepki gösteren Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."









