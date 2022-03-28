Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem de yer almaya devam ediyor. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın programına katılan Övüç, eş cinsel olduğunu söylemişti.

Herkesten sır gibi sakladığı ve "İmparator" dediği sevgilisiyle "Gizli görüşmek zorundayım" diyen Övüç, zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.

Pırlanta ve mücevher işiyle uğraştığı bilinen sevgilisi, Övüç'e bazı dönemler dudak uçuklatan takılar gönderiyor, ünlü fenomeni şımartıyordu.

Aynı zamanda doğum gününde gönderdiği çiçeklerle sevgilisi mest eden iş adamı Övüç'e, "Nefesim, sığındığım limanım" cümlelerini yazdırmıştı.

Son olarak sosyal medya hesabından çeyiz paylaşımı yapan Övüç, takipçilerini şaşırttı.



Övüç'ün paylaşımının hemen ardından "Hangi ülkede evlenecekler?" soruları beraberinde geldi.



