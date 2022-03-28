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Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

28.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabında paylaştığı çeyizleriyle evliliğe bir adım daha yaklaştığını gözler önüne serdi. Övüç'ün, 'Adam imparator' dediği sevgilisiyle hangi ülkede evleneceği merak konusu oldu.

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem de yer almaya devam ediyor. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın programına katılan Övüç, eş cinsel olduğunu söylemişti.

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Herkesten sır gibi sakladığı ve "İmparator" dediği sevgilisiyle "Gizli görüşmek zorundayım" diyen Övüç, zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.

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Pırlanta ve mücevher işiyle uğraştığı bilinen sevgilisi, Övüç'e bazı dönemler dudak uçuklatan takılar gönderiyor, ünlü fenomeni şımartıyordu.

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Aynı zamanda doğum gününde gönderdiği çiçeklerle sevgilisi mest eden iş adamı Övüç'e, "Nefesim, sığındığım limanım" cümlelerini yazdırmıştı.

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Son olarak sosyal medya hesabından çeyiz paylaşımı yapan Övüç, takipçilerini şaşırttı.
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Övüç'ün paylaşımının hemen ardından "Hangi ülkede evlenecekler?" soruları beraberinde geldi.


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Murat Övüç
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