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  4. Murat Övüç neden gözaltına alındı? Gece yarısı gözaltından ilk görüntüler

Murat Övüç neden gözaltına alındı? Gece yarısı gözaltından ilk görüntüler

05.01.2025 09:57
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 09:57
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Övüç, gece saatlerinde ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Murat Övüç, bindiği uçakta türban takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan ve hakkında yakalama kararı bulunan fenomen Murat Övüç, İstanbul Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Övüç, gece saatlerinde ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Övüç’ün, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı! Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı! Soruşturma başlatıldı! Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı!

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Murat Övüç'ün emniyete elleri kelepçeli halde getirildiği de gözlerden kaçmadı.

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ÜLKEYİ TERK EDİYORDU!

Sosyal medya fenomeni ve ünlü isim Murat Övüç, lüks yaşam tarzı ve dikkat çeken paylaşımlarıyla her zaman gündemde. Son olarak, Türkiye'yi terk edeceğini açıklayan Övüç sevgilisinin kendisine Miami'den ev aldığını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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