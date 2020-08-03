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Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 22:19 | Son Güncelleme

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Salkım, kendisine küfreden Övüç'ün videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

İnstagram hesabından paylaştığı videolarda kadınlar başta olmak üzere sık sık cinsiyetçi hakaretler ve küfürler eden Murat Övüç, bu kez daha önce de polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'ı hedef aldı.

SAHNEDE YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti.
Murat Övüç, "Bir tane şarkıcı var o... Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o..." diyerek açıkça Yeşim Salkım'a küfür etti.

Aynı küfrü art arda kullanan Övünç'e Yeşim Salkım'dan tepki geldi. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi ise tepkilere neden oldu.

YEŞİM SALKIM: KEŞKE AĞZINDAN ÇIKANI DUYSAN

Murat Övüç'ün kendisine küfür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Salkım, "Yorum sizin... 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım' diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana" dedi.

yesim

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