Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI!

İŞTE O ŞİRKETLER;

1-) Eyüpspor

2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

6-) Easy Drive Filo AŞ

7-) Metal Oto Ticaret AŞ

8-) Metal Mimarlık AŞ

9-) Metal Havacılık AŞ

KASIMPAŞA'YA DA KAYYUM ATANMIŞTI...

Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı.

Turgay Ciner’e ait kulübün yönetimi TMSF’ye devredildi. Bundan sonra kulüp, TMSF’nin atadığı kayyum heyeti tarafından yönetilecek.