Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
İŞTE O ŞİRKETLER;
1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı.
Turgay Ciner’e ait kulübün yönetimi TMSF’ye devredildi. Bundan sonra kulüp, TMSF’nin atadığı kayyum heyeti tarafından yönetilecek.
