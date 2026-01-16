SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen 'Bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!
Burak Kavuncu

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI!

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı! 1

İŞTE O ŞİRKETLER;

1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ

KASIMPAŞA'YA DA KAYYUM ATANMIŞTI...

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı! 2

Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı.

Turgay Ciner’e ait kulübün yönetimi TMSF’ye devredildi. Bundan sonra kulüp, TMSF’nin atadığı kayyum heyeti tarafından yönetilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş'tan Rafa Silva ile anlaştı!Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş'tan Rafa Silva ile anlaştı!
Galatasaray'a sakatlardan kötü haber geldi! Yıldız isim 4 hafta yokGalatasaray'a sakatlardan kötü haber geldi! Yıldız isim 4 hafta yok

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor kayyum Murat Özkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.