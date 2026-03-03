Montella tavsiye etti, Chelsea ve Juventus sıraya girdi! Aslan'ın yıldızı Barış Alper için tarihi rakam

Galatasaray, sezon başında Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifi reddetmesinin meyvelerini topluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un tavsiyesine uyarak takımda kalan Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Chelsea ve Juventus gibi devlerin transfer listesine girdi.

CHELSEA VE JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ...

Türkiye Gazetesi’nin Ali Naci Küçük imzalı haberine göre, Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz fırtınası Avrupa devlerini harekete geçirdi. Haberin detaylarında dikkat çeken en önemli nokta, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Chelsea menajeri Enzo Maresca'ya verdiği tavsiye oldu. Montella'nın referansıyla harekete geçen İngiliz devi Chelsea, genç yıldızı sezon sonu transfer listesinin en başına ekledi. Öte yandan Juventus Sportif Direktörü Giorgio Chiellini'nin de Barış Alper'i uzun süredir yakından takip ettiklerini itiraf etmesi, İtalyan kulübünün bu transferde ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

G.SARAY'IN HEDEFİ: 50 MİLYON EURO

Sezon başında Neom ekibinin yaptığı 40 milyon Euro’luk teklifi elinin tersiyle iten sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper’in değerini güncelledi. Gösterdiği atletik performans ve skor katkısıyla (9 gol, 13 asist) Avrupa'nın gözdesi haline gelen milli futbolcu için Galatasaray yönetimi artık kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açmayı planlıyor.

İNANILMAZ ATLETİK PERFORMANS

Barış Alper, sadece golleri ve asistleriyle değil, fiziksel gücüyle de büyülemeye devam ediyor. Alanyaspor maçında 52 metrelik deparı sadece 6,84 saniyede tamamlayarak dikkat çeken yıldız oyuncunun, yaklaşan Dünya Kupası sonrası taliplerinin daha da artması bekleniyor.

"TURBO" BARIŞ ALPER: SEZONUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Galatasaray’ın "jokeri" değil, doğrudan "lokomotifi" olan Barış Alper, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın en fiziksel liglerinde bile sırıtmayacak rakamlara ulaştı:

Skor Katkısı olarak 36 resmi maçta 9 gol ve 13 asist (Toplam 22 gole doğrudan etki). yapan yıldız isim bu performansıyla adından söz ettirdi. Alanyaspor maçında ölçülen 28,19 km/s maksimum hız ve 52 metrelik mesafeyi 6,84 saniyede katetmesi, onu Avrupa'nın en hızlı kanat oyuncularından biri yapıyor. Takımın en çok mesafe kat eden ilk 3 oyuncusundan biri olması ve hem sağ bek hem kanat hem de forvet hattında aynı verimle oynayarak "modern futbolun atom karıncası" lakabını hak etti.