Murat Şahin'den Nikola Kalinic açıklaması

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve maçta yer alamayan Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında olan antrenör Murat Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

Murat Şahin, Trabzonspor'a pozisyon vermediklerini ifade ederek gelecek haftalarda daha iyi olacaklarının sinyalini verdi.

"TRABZONSPOR'UN POZİSYONU YOKTU"

''Sezona deplasmanda galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Tüm hafta boyunca bununla ilgili iyi çalıştık ve hazırlandık. Beşiktaş, her maçı kazanmak için oynar. Bugün de zaman zaman iyi işler yaptık. Oyunun başında 20-25 dakikada savunmada sıkıntı yaşamadık ama topla oynamada oyunun geçişlerinde sıkıntı yaşadık. Gol geldikten sonra bizim için daha rahat oynadık. 90 dakika boyunca Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. Yediğimiz golde bile pozisyon yoktu. Oyuncular tamamen plana sadık kaldılar. İyi oynadık. Taktiksel ve mücaedele anlamında herkes elinden geleni yaptı.''

"KALINIC LİSTEMİZDE"

''Daha hazır değiliz. Yeni katılacak arkadaşlarla daha iyi olacağız. Milli takım arasından sonra sezona daha hazır olaacağız. Bu maç bizim için önemliydi. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Kalinic ile ilgili daha önce Sergen Hocamız da açıklamalar yaptı. Görüştüğümüz isimlerden bir tanesi. Listemizde var. Ama maddi konuları var, anlaşma durumu var. Görüşme devam ediyor. Mevkisel anlamda takımın ihtiyaçları var. 3-4 tane oyuncunun daha aramıza katılacağını düşünüyoruz. Transfer zamanına daha var.''

